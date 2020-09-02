CHP'li Yalım, araçlardaki ÖTV düzenlemesini eleştirdi
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CHP'li Yalım, araçlardaki ÖTV düzenlemesini eleştirdi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Pandemi sürecindeki maliyetleri, milletin sırtına ÖTV olarak yeni araçlarda yüklediniz.

CHP'li Yalım, araçlardaki ÖTV düzenlemesini eleştirdi
02.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:17

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Pandemi sürecindeki maliyetleri, milletin sırtına ÖTV olarak yeni araçlarda yüklediniz. Umarım 2021'de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarında bunu yüklemeye devam etmezsiniz." dedi.

Yalım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, araçlardaki ÖTV düzenlemesinin, otomobil sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Vatandaşların, salgın sürecinde ekonomik sıkıntılar çektiğini söyleyen Yalım, "Sağlık maliyetlerini, hükümet maalesef milletin sırtına yüklemiştir. Bunun en son örneği de yeni araçlardaki ÖTV zamları." diye konuştu.

Yalım, elindeki kepçe ve çay kaşığını göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanı çıkar da 'Biz, bazı araçlarda ÖTV'de indirime gittik, bazılarında da dengeleme yaptık.' derse, bunun tam deyimi bu şekilde, vatandaşa çay kaşığı ile verip kepçe ile geri alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir vergi ülkesi haline geldiğini iddia eden Yalım, "Bugün 1300 cc'ye kadar olan bir aracı alırken, bir tane araç da devlete ödüyorsunuz. Bu oran1600 cc'ye kadar çıktığında, bir araç kendinize iki araç, devlete 2000 cc'ye kadar araç alırken, bir araç kendinize, 3 araç da devlete alıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomobil vergilerinde, ÖTV vergilerinde değil Avrupa, dünya birincisi olduk." diyen Yalım, 2021'de MTV'de de ciddi bir artış beklediklerini söyledi. Yalım, "Pandemi sürecindeki maliyetleri, milletin sırtına ÖTV olarak yeni araçlarda yüklediniz. Umarım 2021'de belirlenecek olan MTV oranlarında bunu yüklemeye devam etmezsiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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