CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"
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CHP'li Veli Ağbaba: "Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı"

30.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:51
CHP'li Veli Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin, "Komiteden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin, "Komiteden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarının öncelikli mesele olarak gördüklerini açıkladığını belirtti.

"Bunun üzerine zaten 7 yıldır var olan Gıda Komitesinin birden uyandığına" dikkati çeken Ağbaba, "Üç saat süren toplantının ardından dağ fare doğurdu. Artan enflasyon, denetimsiz piyasa, ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle inim inim inleyen vatandaşa, Gıda Komitesi'nden 'Erken Uyarı Sistemi' gibi kimsenin anlamadığı bir karar çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Erken Uyarı Sistemi'ni, TÜİK'in enflasyon rakamını belirlemek için gittiği ama vatandaşın hiç bilmediği zincir marketlerde uygularsanız bence sisteme gerek kalmaz, siz de yorulmamış olursunuz." ifadesini kullanan Ağbaba, "dağıtım tekellerine müdahale edilmeyen, denetlenmeyen, üreticinin korumasız bırakıldığı, tekelci yapıların cirit attığı bir piyasada erken uyarı sisteminin çalışmayacağını" savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şunları kaydetti:

"7 yıldır bu alarmı kuracağını söyleyen Gıda Komitesi, uyanmak için o alarmı kendisi için kurmalıdır. Kuru sabitlemek için kısa süreli çözüm olarak faiz artırmak gıda gibi stratejik sektörlerin sorunlarını çözemez. Sadece üretici değil tedarikçiye kadar uzanan ve nihai tüketiciyle sonlanan bu zincirin tamamında yapısal değişikliklerin olması gerekiyor. Tarımda ürünün arzının artırılması, kuraklıkla mücadele, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin desteklenmesi, planlı tarımsal faaliyet, aracıların ortadan kaldırılması gibi gerçekçi politikaların konuşulmadığı bir toplantıdan çıkan Erken Uyarı Sistemi gibi palyatif bir sistem çalışmaz. Çünkü bu sistemin enerjisi yok. Hadi sistem çalıştı, alarm ötmeye başladı, ne yapacaksınız? Erken Uyarı Sistemi, amacına hizmet etmiyorsa hep yaptığımız gibi yorganı başınıza çekip uyumaktan başka çareniz var mı? En temel ihtiyaçlardan biri olan gıdada bile halkı yoksul ve yoksun bıraktığınız böyle bir ortamda bari beceriksizliğinizi Erken Uyarı Sistemi gibi bir ucube ile açıklayıp milletin aklıyla dalga geçmeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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