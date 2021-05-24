CHP'li vekiller NTO yönetimi ile görüştü
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CHP'li vekiller NTO yönetimi ile görüştü

CHP'li vekiller NTO yönetimi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aydın'ın Nazilli ilçesi ile çevresindeki 6 ilçeye hizmet veren Nazilli Ticaret Odası yönetimi sorunlarını bu kez CHP'li vekillere sundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesi ile çevresindeki 6 ilçeye hizmet veren Nazilli Ticaret Odası yönetimi sorunlarını bu kez CHP'li vekillere sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin ve Nazilli belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın'ın ev sahipliğinde Nazilli Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyük bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin sonunda açıklama yapan CHP'li vekiller ekonomik alanda bölgede yaşanan sorunların çözümü için ziyaretler yaptıklarını ifade ettiler.

Millet vekilleri adına konuşan Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ilettikten sonra yaptığı açıklamada, "Milenyuma göre dizayn edilmiş bir odayı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nazilli'yi ve buna bağlı 6 ilçeyi geleceğe taşımak üzere pandemi sürecinde yaşadıkları yerel ve ulusal sorunları anlatan dosyayı teslim aldık. Sorunlara iyi hakim olan bir dosya bulduk. Bu sorunları genel başkanımıza sunacağız. Dersimize iyi çalışarak bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Burada yapılacak tek şey, bu ülke bizim, insanlar yönetimde bulunabilir. Ama bu yönetim süresi bellidir önemli olan bu kentin dinamikleri olarak çözüm için gerekeni yapmaktır" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Ünal ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, "Bölgemiz sorunlarının yer aldığı dosyamızı ilettik. Çözüm konusunda herkesten olduğu gibi onlardan da destek istedik" dedi. - AYDIN

CHP'li vekiller NTO yönetimi ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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