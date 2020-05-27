CHP'li vekilin paylaşımını mahkeme kararıyla yalanlayan AK Partili Özlem Zengin'den sert tepki: Yazıklar olsun
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CHP'li vekilin paylaşımını mahkeme kararıyla yalanlayan AK Partili Özlem Zengin'den sert tepki: Yazıklar olsun

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabından, AK Parti Tokat milletvekili Özlem Zengin'in "Yüksek Yargı'da Alevi hakimiyetine son verdik" şeklinde bir ifade kullandığını iddia etti. Bu iddiayı mahkeme kararıyla yalanlayan Zengin, "CHP Milletvekiline yazıklar olsun. Bir yalan uydurup onu eleştiriyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin paylaşımını mahkeme kararıyla yalanlayan AK Partili Özlem Zengin'den sert tepki: Yazıklar olsun
27.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:33

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu geçtiğimiz günlerde AK Parti Tokat milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Özlem Zengin'in, "Yüksek Yargı'daki Alevi hakimiyetine son verdik" gibi bir ifade kullandığı iddia edildi. Bu paylaşım üzerine harekete geçen AK Partili Zengin, konuyu yargıya taşıyarak böyle bir ifade kullanmadığını mahkeme kararıyla kanıtladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zengin, CHP'li vekile sert çıktı.

Zengin paylaşımında, ""Eleştirecek iş ve söz bulamayınca, fabrikasyon görüntü ve iftira üretip sonra onu eleştirerek iş görme zavallılığına... Daha önce provokatif, bölücü, yalan, iftira ve hakaret içeren bu haberi tezgâhlayan şahıs hakkında şikâyetçi olduk, dava açıldı ve mahkûmiyet kararı verildi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Tam bir fikri tükenmişlikle bu fabrikasyon yalanı, iftirayı tekrar piyasaya sürmeye çalışan CHP Milletvekiline yazıklar olsun, diyorum. Eleştirecek bize ait bir gerçek söz bulamayınca, bir yalan söz uydurup sonra o sözü bize isnat edip onu eleştiriyor.

"ZAVALLICA BİR İŞTİR"

Allah bir Milletvekilini, bir siyasetçiyi, bir insanı bu hale düşürmesin. Bir ortaokul öğrencisinin cep telefonunda hazırlayıp herhangi bir kişiye isnat edebileceği basitlikteki bir materyali belge diye kullanmak ne kadar zavallıca bir iştir. Bu sadece şahsımı değil, sahtekarca hazırlanmış bir görüntü üzerinden toplumsal hassasiyetlerimizi de hedef alan sorumsuzca bir davranıştır. Benim böyle bir sözüm, bir beyanım, bir düşüncem asla olmamıştır.

Bu tamamen yalan, uydurma ve iftira amaçlı fabrikasyon bir materyaldir. Bu tür iftiralardan medet uman son derece ilkel ve seviyesiz siyaset anlayışını ve sorumsuzluğu lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

BEKİROĞLU NE PAYLAŞMIŞTI?

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından Zengin ile ilgili, "Yüzde kaçı? Bu insan iktidar partisinin grup başkanvekili... yazık!" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin paylaşımına AK Partili vekilden sert tepki: Yazıklar olsun

ÖZÜR DİLEDİ

Zengin'in bu ifadeyi kullanmadığını mahkeme kararıyla kanıtlamasının ardından Bekaroğlu sosyal medya üzerinden özür mesajı yayımladı. Bekaroğlu, "Yani böyle bir şey söylemediniz, size iftira ettiler, bunu mahkeme kararıyla kanıtlıyorsunuz. Çok iyi, memnun oldum, paylaşımı kaldırıyorum ve sizden özür dinliyorum" dedi.

CHP'li vekilin paylaşımına AK Partili vekilden sert tepki: Yazıklar olsun

Politika Manşet

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