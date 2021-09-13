CHP'li vekilin iddialarını tek tek yalanladılar

Salkım Orman Ürünleri Fabrikası yönetimi, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan'ın fabrikanın dereyi kirlettiği, ormanları talan ettiği ve tesisin mülkiyetini usulsüzce elde ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Milletvekili Kayan'ın radyo, televizyon ve internet haber sitelerinde ileri sürdüğü iddiaların asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Kendisi şirketimizi fabrikasının yanında bulunan dereyi kirletmekle, tesisin mülkiyetini usulsüzce elde etmekle, ormanları talan etmekle, dere yatağının akışını değiştirmeye çalışmakla, şirket yetkililerini kendisinin görüşme ve fabrikayı ziyaret etme taleplerini reddetmekle, bölgeyi fabrikanın olumsuz etkileri sebebiyle popülasyon kaybına uğratmakla suçlamaktadır. İddiaları bu minvalde teker teker ele almak isteriz" denildi.

"Fabrika düzenli olarak denetleniyor"

Salkım Orman Ürünleri fabrikasının dereye kimyasal atıklar atarak derenin kirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasının asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, fabrikanın doğal masif ahşapla çalıştığı, hiçbir üretim prosesinde herhangi bir zehirli kimyasalın kullanılmadığı vurgulandı. Fabrikanın yaklaşık 15 yıldır düzenli olarak yetkili idarelerden alınan 'ÇED kapsam dışı' belgelerinin mevcut olduğu, düzenli olarak da denetlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Fabrika sahamızın bitişiğinde bulunan hayvancılık tesisimizden geldiği iddia edilen atıklara ilişkin ise şunu belirtmek isteriz ki tesisimizde hayvan altlığı olarak talaş kullanılmakta olup, tesisimiz dışarı hiçbir atık çıkarmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'Hükümet peşkeş' çekti dedi, 1997 yılında özelleştiği ortaya çıktı

Açıklama şöyle devam etti:

"Fabrikamızın mevcut hükümet tarafından 'peşkeş çekildiği' iddiası çirkin bir iftiradan ibarettir. Devletin 1990'lı yıllarda almış olduğu bir kararla ORÜS'e ait 23 işletme, 78 gayrimenkul ve 38 taşınmaz özelleştirilmiştir. Demirköy ORÜS işletmesi ise 09.09.1997 tarih ve 23105 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile özelleştirilerek 21 hissedara sahip Demirköy Orman Ürünleri Teşebbüs Grubu'na satılmıştır. Osman Şansal da bu 21 kişiden biridir. Özelleştirmenin gerçekleştiği dönemdeki hissedarlar arasında Demirköy halkı tarafından kurulan SS Demirköy Esnaf Kefalet Kooperatifi de bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Şansal'ın merhum babası Mehmet Şansal bu kooperatife geçtiğimiz aralık ayında Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz eski Kültür ve Turizm bakanlarımızdan merhum İrfan Gürpınar beyefendinin özel ricası ile yüzde 5 hisse satın alarak dahil olmuştur. Bu hali ile Demirköy ORÜS özelleştirilmiş olan işletmelerden kuruluş amacına uygun olarak faaliyetini sürdüren yegane örnektir. Bölge halkının emekleri, şirketimizin özverisi ve bu zamana kadar yapılan 250 milyon lira üzerinde yatırımla işletmemiz günümüzde 297 kişinin çalıştığı sektöründe lider bir konuma yükselmiştir."

"Ormanlar talan ediliyor" iddiası

Şirketin bölgedeki ilk ve tek uluslararası sorumlu ormancılık belgesi olan "FSC sertifikasına" sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, "FSC sertifikamızın gereği olarak kayıt dışı bir dal parçası bile fabrikamıza giremez ve bu konuda uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca da düzenli olarak denetlenmekteyiz. Eğer ortada bir orman katliamı varsa sayın Turabi Kayan'ı kürsüde etmiş olduğu yeminini hatırlatarak kendisini hakkımızda suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Dere yatağı değiştirilmiyor, temizleniyor"

Açıklamada fabrika tarafından dere yatağının periyodik olarak temizlendiğine de dikkat çekilerek, "İddia edilenin aksine amaç coğrafi olarak mümkün olmadığı halde dere yatağını değiştirmek değil, belediyenin talebi ve izni doğrultusunda dere yatağını

temizlemektir. Zira dereye bırakılan ilçenin atıkları derenin en sığ olduğu yerde, yani fabrikamızın yanında birikmekte ve yoğun yağmurlarla birlikte fabrikamızın içine de gelerek işçi güvenliği için risk oluşturabilecek taşkınlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle dere yatağı periyodik olarak tarafımızca temizlenmektedir. Aynı zamanda sayın Turabi Kayan tarafından bugüne kadar şirketimize yönelik herhangi bir görüşme talebinde bulunulmamıştır. Aksine İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık vasıtası ile kendisi şirketimize davet edilmiş olmasına rağmen davetimizi ve bizlerle konuşmayı reddetmiştir" denildi.

"Sayın vekili bizzat yerinde görebilmesi için tesisimize davet ediyoruz"

Tesisin bölgede istihdam sağlayan en büyük işletme olarak 23 senedir durmaksızın faaliyetlerini sürdürdüğünün vurgulandığı açıklama şöyle noktalandı:

"Tesisimiz bölgede istihdam sağlayan en büyük işletme olarak 23 senedir durmaksızın faaliyetlerini sürdürmektedir. Tesisimiz çalışanlarına, bölge esnafına ve orman köylüsüne katkılarıyla bölgenin dış göç vermesini engellediği gibi bölge ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Salkım Ormansız bir Demirköy, Demirköy halkı olmadan bir Salkım Orman düşünülemez. Tesisimiz kamu kurumları ve bağımsız kurumlar tarafından sürekli denetlenen; doğaya, çevreye ve insana saygılı üretim ilkeleri ile hareket eden örnek bir işletme olup sayın vekili de açıkladığımız hususları bizzat yerinde görebilmesi için tesisimize davet ettiğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz." - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri