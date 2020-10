CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, On Numara'da bir "skandalı" tespit ettiklerini söyledi. Yavuzyılmaz, canlı yayınlanan çekiliş sırasında ekranda görünmeyen bir sesin ''8" ve "32'' diye fısıldadığını ve ardından küreden bu numaraların geldiğini belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan sözleşme kapsamında Sisal Şans'a devir edilen Milli Piyango oyunlarından On Numara'da yaşanan "skandalın" görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen ve Milli Piyango'nun resmi Youtube hesabında yayınlanan çekilişte bir kişinin fısıldadığı rakamların çıktığı görülüyor.

"ÇEKİLİŞİ KAZANAN KİŞİYE 916 BİN 979 TL VERİLDİ"

Yavuzyılmaz, Milli Piyango'nun Youtube hesabından canlı yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli çekilişte "8" ve "32" numaralarının arkadan gelen bir ses tarafından fısıldandığını ve ardından her iki numaranın da çıktığını söyledi. Çekilişi kazanan kişiye ise 916 bin 979 TL verildi.

"SAHİDEN DE ON NUMARA ÇEKİLİŞ"

O anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Yavuzyılmaz, "Yaptığımız incelemelerde; 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde bir skandalı tespit ettik. Çekiliş canlı yayını esnasında bir ses "8 ve 32" diye fısıldıyor, ardından küreden bu numaralar geliyor! 8 ve 32 sayılarının kısa hikayesi… Sahiden de on numara çekiliş! Ama kim için? On Numara'da bugüne kadar 12 çekiliş yapıldı. En yüksek büyük ikramiyenin verildiği 28 Eylül 2020 çekilişinde skandalı tespit ettik! TBMM'de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

YETKİLİ SİSAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine 'ses ve müzik' uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Kurumumuz, İtalya'da 1946'dan beri şans oyunları alanında başarıyla faaliyet gösteren, Sisal'in uzmanlığı ve Türkiye'de ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu İddaa ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya sektörlerinde de yatırımı bulunan Demirören Holding'in bu alanlardaki tecrübesiyle çalışmalarını sürdürecektir.

Bugüne dek hakkımızda çıkan olumsuz haberlere kurum olarak cevap vermeyip sessiz kalma hakkımızı kullanmamıza rağmen, bu tip asılsız suçlamalar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi de bildirmek isteriz. Bilginize sunarız."