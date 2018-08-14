CHP'li Vekil: "İhaleler Süratle Türk Lirasına Dönüştürülmelidir"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'li vekil Bedri Serter ile yaptığı basın toplantısında, "Merkez Bankası bağımsız olmalıdır. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk lirasına dönüştürülmelidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanlığında CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile son ekonomik gelişmeler ilişkin açıklamalar yaptı.

Bayır, parti olarak "Türkiye'de dolar neden yükseliyor?" sorusunu sorduklarını kaydederek, ekonomik krizi İzmir'de ev hapsinde bulunan Brunson'a ve Türkiye'de tutuklu bulunan 15 Amerikalı'ya bağladıklarını aktardı.

Bayır, Yapılması gereken en önemli işlerden birisi de devlette liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesidir. Merkez Bankası bağımsız olmalıdır. Üretim öncelikli bir planlama politikasına ihtiyacımız var. Dış politikamızı düzeltmeliyiz. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk lirasına dönüştürülmelidir. Yönetenler hukukun üstünlüğünü teminat altına almalıdır. İsraf ekonomisine son verilmelidir. İktidar tasarrufa önce kendisinden başlamalıdır" şeklinde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de şunları kaydetti:

"Her noktası inanılmaz verimli topraklara sahibiz. Bunların geliştirilmesi ve bilimle teknolojiyle ve fabrikalarla birleştirilerek ayağa kalkması gerekiyor. Turizmde çok ciddi verimli yerlere sahibiz. İçimizdeki sermayenin kalkınabilmesini öncelikle sağlamak mecburiyetindeyiz." - İZMİR