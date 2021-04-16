CHP'li Ünsal, virüsün yayılması ve can kayıplarından AK Parti'nin sorumlu olduğunu savundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Ünsal, virüsün yayılması ve can kayıplarından AK Parti'nin sorumlu olduğunu savundu

CHP'li Ünsal, virüsün yayılması ve can kayıplarından AK Parti'nin sorumlu olduğunu savundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Virüsün yayılmasının ve can kayıplarının tek sorumlusu, tedbir almayan, aşı bulamayan, ülkeyi de artık yönetemeyen AK Parti'dir.

Müstehcen görüntüleri yüzünden CHP'den istifa eden vekile nasıl şantaj yapıldığı ortaya çıktı: Klimaya kamera takmışlar
Müstehcen görüntüleri yüzünden CHP'den istifa eden vekile nasıl şantaj yapıldığı ortaya çıktı: Klimaya kamera takmışlar
MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi
MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Virüsün yayılmasının ve can kayıplarının tek sorumlusu, tedbir almayan, aşı bulamayan, ülkeyi de artık yönetemeyen AK Parti'dir." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin nüfusa oranla yeni vaka sayısında dünya birincisi olduğunu söyledi.

Bilimi Kurulunun "siyasetçilerin önünde olması gerekirken siyasetçilerin arkasında olduğunu" savunan Ünsal, salgının çok kötü yönetildiğini hatta yönetilemediğini öne sürdü.

Koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklananın "en az üç katı" olduğunu iddia eden Ünsal, "Direkt ve dolaylı ölüm sayısı 150 bini geçti. 16 bin kişi bir ay içinde ölecek." diye konuştu.

AK Parti'nin cenaze törenleri ve kongrelerde binlerce kişiyi yan yana getirdiğini belirten Ünsal, "Virüsün yayılmasının ve can kayıplarının tek sorumlusu; tedbir almayan, aşı bulamayan, ülkeyi de artık yönetemeyen AK Parti'dir." görüşünü savundu.

Ünsal, 65 yaş üstünün aşılanmasıyla bu grupta vaka sayısının azaldığını ama gençler ve çocuklarda yaygınlaştığını dile getiren Ünsal, vakaların beşte birini çocukların oluşturduğunu kaydetti. 4 hafta kapanmanın mutlaka gerektiğini vurgulayan Ünsal, Almanya'nın bunu uyguladığını dile getirdi.

Ünsal, "Merkel çok şansız, Tayyip çok şanslı. Merkel, fakir bir Alman ailenin evine gidip şov yapmak isterse fakir Alman aile bulamıyor ama Erdoğan gitti, bu da bir kurgu. Sarayda ejder meyveleri yiyen, tasarrufun t'sini bile yapmayan, üç Mercedes'e 52 milyon veren Erdoğan, yer yemeği yiyor. Hepsi gösteriş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'li Ünsal, virüsün yayılması ve can kayıplarından AK Parti'nin sorumlu olduğunu savundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:35:28. #1.14#

title