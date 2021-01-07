CHP'li Ünsal: "Ülkemizde hangi aşıyı bulursanız hemen yaptırın"
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CHP'li Ünsal: "Ülkemizde hangi aşıyı bulursanız hemen yaptırın"

07.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:32
CHP'li Ünsal:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Kovid-19'la mücadele konusunda "Ülkemizde hangi aşıyı bulursanız hemen yaptırın.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Kovid-19'la mücadele konusunda "Ülkemizde hangi aşıyı bulursanız hemen yaptırın." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada Faz 3 aşamasına gelen 5 aşı bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu 5 aşıdan Sinovac firmasının geliştirdiği Çin aşısını tercih ettiğini dile getiren Ünsal, gündemde olan Sinovac ve Pfizer aşısının avantajları ve dezavantajları olduğuna işaret etti.

Hükümetin, 50 milyon doz aşı getirileceğini açıkladığını ancak 3 milyon doz aşı geldiğini belirten Ünsal, "İki doz aşı yapacak olursak 1,5 milyon kişiyi ancak aşılayabileceğiz. Bunun için ülkemizde hangi aşıyı bulursanız hemen yaptırın." diye konuştu.

Türkiye'de 70 milyon kişinin aşı olması gerektiğini, aşı ihtiyacının ise 140 milyon doz olduğunu anlatan Ünsal, "Elimizde 140 milyon aşı yerine 3 milyon aşı var. 1,5 milyon kişiyi aşılayabileceğiz. İktidar aşıya para bulmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de izleme kriterinin yerine getirilmediğini savunan Ünsal, "13 bin kişide 1322 kişi izlenmiş, bunlarda 40 olması gereken Kovid-19 vaka sayısı 29'da kalmış. Aşı kesinlikle doğrudur ama aşının Faz 3 çalışmaları, koruyuculuk oranı demektir. Koruyuculuk oranında şu ana kadar sınıfta kaldık. Şu an aşı kesinlikle yapılamaz." ifadelerini kullandı.

"Koruyuculuğu yüzde 91 bulduk." denilmesinin bilimsel olarak yanlış olduğunu söyleyen Ünsal, "Faz 3 çalışması bitmeyen bir şeyle ilgili toplumu kandırmanın, yalan söylemenin anlamı yok. İki hafta arayla iki kez aşı yapılacak. Bundan sonra aşının en az iki ay yan etkileri gözlenecek. Bu gerçekleşmedi. Biz daha Faz 1 ve Faz 2 ile uğraşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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