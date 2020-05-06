CHP'li Ünsal: "Sağlık çalışanlarının en üst düzeyde korunması tercih değil zorunluluktur"
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CHP'li Ünsal: "Sağlık çalışanlarının en üst düzeyde korunması tercih değil zorunluluktur"

CHP'li Ünsal:
06.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:08

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Bütün sağlık çalışanları en üst düzeyde korunmalıdır.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Bütün sağlık çalışanları en üst düzeyde korunmalıdır. Bu bir tercih değil, sorumluluk ve zorunluluktur." dedi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ünsal, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı, sevgi ve hasretle andığını söyledi.

Servet Ünsal, 18 Martta atanan 20 bin öğretmenle ilgili kararnamenin hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde beklediğini, bu kişilerin, mevcut işlerinden de ayrıldığı için mağdur durumda olduğunu öne sürdü.

İktidarın, "maaşları ne kadar geç ödersek o kadar kar ederiz" mantığıyla hareket ettiğini savunan Ünsal, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) öğretmenlerinin de durumunun perişan olduğunu iddia etti.

En kritik durumdakilerin de sağlık çalışanları olduğunu ifade eden Ünsal, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasanın çıkarıldığını ancak bir ilerleme olmadığını, sağlık çalışanına şiddet uygulayan ve eskiden karakolda serbest bırakılan şüphelinin şimdi savcılıkta serbest bırakıldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yeni tip koronovirüse karşı korunamadığını iddia eden Ünsal, "Bütün sağlık çalışanları en üst düzeyde korunmalıdır. Bu bir tercih değil, sorumluluk ve zorunluluktur." diye konuştu.

Hasta ve vaka artışına rağmen sağlık personelinin artmadığını ileri süren Ünsal, sağlıkçıların maske sıkıntısı çektiğini savundu.

Ünsal, Kovid-19 testi pozitif çıkan hekimler için meslek hastalığı bildiriminde bulunulup bulunulmadığını, bunun iş kazası olarak kabul edilip edilmediğini sordu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, söylenenden yüksek olduğunu öne süren Ünsal, pek çok kişinin ölüm belgesinde yer verilen bilgilere göre teşhis konulamadığı ya da farklı teşhislerde bulunulduğunu iddia etti. Ünsal, kendi hesabına göre 10 binin üzerinde kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Ekonomik sıkıntıların da arttığını ifade eden Servet Ünsal, stopajın, bankaların çeşitli işlemlerden aldığı yüksek komisyon, aidat gibi ücretlerin kaldırılmasını, özellikle gıdada KDV'nin sıfırlanmasını, esnaf, sanayici odalarının aidat almamasını, Bağ-Kur borçlarının yapılandırılmasını önerdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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