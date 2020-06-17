CHP'li Ünsal: "Kendisini saklayan FETÖ'cüler Hakyol, Menzil ve Pelikanın içine monte oldu" CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yargının bugün Hakyol, Menzil, Pelikan gibi yapılara teslim edildiğini öne sürerek, "Kendisini saklayan bütün FETÖ'cüler bugün Hakyol, Menzil ve Pelikan yapılarının içine monte olmuştur.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yargının bugün Hakyol, Menzil, Pelikan gibi yapılara teslim edildiğini öne sürerek, "Kendisini saklayan bütün FETÖ'cüler bugün Hakyol, Menzil ve Pelikan yapılarının içine monte olmuştur." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin karşısına "Adalet" yazılı maskesini takarak çıktı.

FETÖ ile ilgili yoğun tartışmalar nedeniyle insanların kafasının karışık olduğunu söyleyen Ünsal, Ankara adliyesinde doktorluk yaptığı dönemde FETÖ davalarına tanık olduğunu belirtti.

Ünsal, FETÖ'nün, kurulduğundan beri her zaman iktidarın ve güçlünün yanında saf tuttuğunu, 2002'deki genel seçimde iktidar olan AK Parti'ye yakın görüntü verdiğini ifade ederek, "AK Parti tarafından 2003 yılında 'Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklikle 'terör' tanımı değiştirilir ve FETÖ silahlı terör örgütü olmaktan çıkarılır. 2006 yılına kadar yargılama devam eder, AK Parti'nin getirdiği terör tanımıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fethullah Gülen beraat eder." diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkındaki beraat kararının Yargıtay tarafından onandığını belirten Ünsal, beraatin onanması yönünde oy kullanan 3 yargıcın halen görevde olduğunu söyledi.

Ünsal, FETÖ elebaşı Gülen'in, AK Parti'nin çıkardığı kanun ile kurtulduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Geçmişe bakıyoruz, bugünü tanımlıyoruz. Yargı bugün Hakyol, Menzil, Pelikan gibi yapılara teslim edilmiştir. Kendisini saklayan bütün FETÖ'cüler bugün Hakyol, Menzil ve Pelikan yapılarının içine monte olmuştur. Yargıtay seçimlerinde FETÖ'cü adaya 193 kişi oy vermiştir. Yargıtay'da tutuklanan FETÖ'cü sayısı 133'tür. Şu an 60 Yargıtay üyesini kripto FETÖ'cü düşünebilirsiniz. Aynı şekilde Danıştay'da da 30 kişi FETÖ'cü adaya oy verdiği halde tutuklanan FETÖ'cü sayısı daha azdır. İdari ve adli yargıda da 2 binin üzerinde hakim şekil değiştirerek şimdiki Hakyol, Pelikan ve Menzil örgütlerine dahil olmuş, kimliklerini saklamışlardır."

Kaynak: AA