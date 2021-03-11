CHP'li Ünsal, gerçek enflasyonun yüzde 40'larda olduğunu iddia etti

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'de gerçek enflasyonun yüzde 40'larda olduğunu öne sürdü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının kasasında para olmadığını savunarak, "Merkez Bankasından daha zenginim çünkü 1 liram var. Merkez Bankasının değil 1 lirası, eksi 47 milyar dolar borcu var." dedi.

TÜİK Başkanının son 2 yılda 4 kez değiştiğini dile getiren Ünsal, "Sait Erdal Dinçer, TÜİK Başkanı olarak atandı. Sait Erdal Dinçer'in ömrü, Kürşad Dosdoğru gibi olur mu? Sait Erdal Dinçer, sarayın talimatıyla çalışırsa ömrü uzun olur. Yoksa onun da ömrü kısa olacak." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun gerçekte yüzde 40'larda olduğunu iddia eden Ünsal, "Yüzde 5 cari açık, yüzde 4 bütçe açığı, yüzde 5 de Sosyal Güvenlik Kurumu açık veriyor. Dünyada hiçbir örneği yok, ülkemiz küçülürken bütçe açığı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz