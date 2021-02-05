CHP'li Ünsal: "Bir haftada 528 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı"
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CHP'li Ünsal: "Bir haftada 528 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı"

05.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:33
CHP'li Ünsal:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere yapılan müdahaleler hakkında, "Son bir haftada 528 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere yapılan müdahaleler hakkında, "Son bir haftada 528 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Siz bu kafayla giderseniz 1970'lerdeki gibi gençleri birbirine kırdırırsınız. Yazıktır, günahtır." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki gösteren gençlerin, tehdit, baskı ve şiddetle susturulamayacağını söyledi.

Ahmet Arif'in "Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız/Bahçeleriniz bahar görmesin." dizelerini okuyan Ünsal, iktidarın gösterilerde gençlere yönelik tavrının, toplumu böldüğünü; katiller ve mafya mensupları rahatça gezerken üniversite öğrencilerinin protesto hakkını kullanamadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlerle iletişimde hüsrana uğradığını savunan Ünsal, "Dünya lideri, yaşlı nüfusu kekle, çayla, pastayla kandırma yoluna gidiyor. Ama genç nüfus sorgular, kanmaz." diye konuştu.

CHP'li Ünsal, Türkiye'nin madeni ve emsalsiz kaynağının Z kuşağı olduğunu ancak bu muamele devam ederse bunların beyin göçüyle yurt dışına gideceklerini belirtti. Ünsal, "Son bir haftada 528 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Siz bu kafayla giderseniz 1970'lerdeki gibi gençleri birbirine kırdırırsınız. Yazıktır, günahtır." ifadelerini kullandı.

İktidarın, olamadığı her şeyden nefret ettiğini savunan Ünsal, "Kapısından giremedikleri okulu sevmezler, polisle giriyorlar; anlamadıkları kitapları hiç sevmezler, anlamlandıramadıkları sanata tükürürler." sözlerini sarf etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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