CHP'li Ünsal: 'Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir' - Haberler
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CHP'li Ünsal: "Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir"

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP'li Ünsal:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanlar nedeniyle "Türkiye varyantı" nın oluşabileceğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanlar nedeniyle "Türkiye varyantı" nın oluşabileceğini savundu.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı karşıtlarının İstanbul'da düzenlediği eyleme ilişkin fotoğrafları gazetecilere gösterdi.

İstanbul Valiliğinin bu etkinliğe izin vermesinin doğru olmadığını belirten Ünsal, eylemde, salgından korunmaya yönelik önlemler hakkındaki açıklamaların, bilimsel gerçeklik taşımadığını ifade etti.

Tıp doktoru olduğunu anlatan Ünsal, "Aşı hayattır." sözünün önemine işaret etti.

Aşı karşıtlarını Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağıran CHP'li Ünsal, Türkiye'de 20 milyona yakın vatandaşın aşı yaptırmadığını belirtti. Ünsal, "Varyant, virüsün bir kişiden diğerine, ondan bir başkasına bulaşmasıyla oluşuyor. Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir." diye konuştu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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