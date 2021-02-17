CHP'li Ünsal, AK Parti kongrelerine katılanların karantinaya alınmasını istedi
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CHP'li Ünsal, AK Parti kongrelerine katılanların karantinaya alınmasını istedi

17.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:42
CHP'li Ünsal, AK Parti kongrelerine katılanların karantinaya alınmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti kongrelerine katılan vatandaşların karantinaya alınması gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti kongrelerine katılan vatandaşların karantinaya alınması gerektiğini savundu.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti kongrelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) davetiye çıkarıldığını iddia ederek, "Virüse karşı önlemlerin yok sayıldığı AKP kongrelerine katılanları karantinaya almak lazım." dedi.

PKK terör örgütü tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine de değinen Ünsal, "13 devlet görevlisi şehit edildi ama ortada ne yapan ne eden ne suçu üstlenen var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bir müjde vereceğini belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan'ın çok büyük çarşamba müjdesi vardı. Bütün herkes çarşamba günü Tayyip Erdoğan'ın müjdesini bekledi. Ama Tayyip Erdoğan o gün vereceği müjdeyi bulamadı. Çünkü Karayılan'ı getireceğim hesabı yaptı. Gara'yı basacaktı, 13 vatandaşımızı getirecekti ama getiremeyince Tayyip Erdoğan'ın elinde yedek bir B planı var. Neydi o? 'Aya gideceğiz' dedi."

"Asrın lideri, Gara'da batağa saplanınca uzay müjdesini verdi" iddiasında bulunan Ünsal, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sayfasının bile kapalı olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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