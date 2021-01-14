CHP'li Ünsal: "70 milyon vatandaşımız için 140 milyon doz aşı gerekiyor"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'de 70 milyon kişinin Kovid-19 aşısı yaptırması gerektiğini, bunun için de 140 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'de 70 milyon kişinin Kovid-19 aşısı yaptırması gerektiğini, bunun için de 140 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kürsüye, Kovid-19 ile mücadele sırasında yüzü maskeden zarar görmüş bir sağlık çalışanının ve "Açlık=RTE" yazılı, yerlere dökülmüş yiyecekleri toplayanların fotoğraflarını yerleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde cumhurbaşkanı" sözlerinin gündeme getirildiğini ancak halkın gündeminin açlık ve yoksulluk olduğunu savunan Ünsal, "halkın yolunmuş tavuk gibi közde yandığını" ifade etti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "2 aydan uzun süredir kayıp olduğunu" öne süren Ünsal, "Albayrak'ın, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık döviz rezervini erittiği için yargılanması gerektiğini" iddia etti.

CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bundan sonra rektör atamalarında "profesör unvanı bulunma, yabancı dil bilme, memur olma ve yayın yapma" şartlarını kaldıracağını ileri sürdü.

Ünsal, salgın nedeniyle kepenk kapatan birçok esnafın iflas ettiğini dile getirerek, "Sokağa çıkma yasağı günlerinde kullanılmayan köprülerin müteahhitlerine 673 milyon lira ödeme yapıldı. Maşallah çok adil saray hükümeti." dedi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmaya başlandığını anımsatan Ünsal, ilk etapta uygulanacağı duyurulan 3 milyon dozun ülke için yetersiz olduğunu dile getirdi. Kendisinin doktor olduğunu vurgulayan Ünsal, Türkiye'de aşılanması gereken 70 milyon vatandaş bulunduğunu ve toplam 140 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ünsal, şunları söyledi:

"3 milyon doz aşının yapılacağı 1,5 milyonun içine kimler girecek, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü efendi, Pfizer aşısının 2. dozunu olduğunu duyurdu. Kutluyorum kendisini. Nereden buldun aşıyı? Daha Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı bulmamıştı. Sarayda Irak Hükümeti ve devlet adamlarına yemek verildi, o kadar rahatlardı ki, bir öpmedikleri kaldı. Onların gizlice aşı olduğu kanısındayım. Bunların vatan millet için yapacakları bir şey kalmadı. Tamamen adamlarına ve yandaşlarına ülkeyi pazarlıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman