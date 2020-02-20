CHP'li Ünal Çeviköz: "Türkiye halkı, Suriye ile savaşmayı istemiyor"

20.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız, Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak savaş istemiyoruz. CHP olarak Suriye ile halen bir barışın ve barış içinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden beş Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Almanya'daki Türklere yönelik saldırıların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını belirten Çeviköz, saldırıyı şiddetle kınadı.

Çeviköz, Türkiye'nin en önemli konularından birinin de İdlib meselesi olduğunu dile getirerek, İdlib'in Türkiye için çok önemli ulusal güvenlik sorunları arasında yer aldığını anlattı.

Bugün gelen haberlere göre, Suriye ordusunun bazı unsurlarıyla Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu adı altındaki grupların sıcak çatışmaya girdiklerini aktaran Çeviköz, "Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız, Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak savaş istemiyoruz. CHP olarak Suriye ile halen bir barışın ve barış içinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ama savaş isteyenler ya da savaş isteyen var. Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur." diye konuştu.

Çeviköz, bir ülke için hayati çıkarlar söz konusu olmadığı müddetçe savaşın cinayet olduğunu, Türkiye'nin en kısa zamanda İdlib ve Suriye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan Suriye'ye de yardım edecek şekilde çıkabilmesi için barış önerisinde bulunması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir"

Ünal Çeviköz, "Türkiye, Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. Türkiye'nin hedefi, Suriye'nin rejimini değiştirmek değil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, siyasi birliğini muhafaza etmek üzere Suriye'ye yardımcı olmaktır." dedi.

Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının sebebini Adana Mutabakatı'yla bağdaştırmanın mümkün olmadığını savunan Çeviköz, Adana Mutabakatı'nın Türkiye ve Suriye arasında mutlaka yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret etti.

Adana Mutabakatı'nın Türkiye ile Suriye'nin birlikte kendi topraklarındaki ayrılıkçı hareketlere ve teröre karşı ortak mücadelesini öngördüğünü ifade eden Çeviköz, "Türkiye Adana Mutabakatı'na göre hareket etmiş olsaydı, şimdi Türkiye ve Suriye ordusu karşı karşıya gelmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sığınmacı sorununun çözülebilmesi için Türkiye'nin öncelikle Moskova ve Şam yönetimleriyle en kısa zamanda tekrar görüşmeye başlaması ve birlikte nasıl adım atılacağını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin sığınmacı sorununu çözmek için Rusya'nın da desteğini istemesi gerektiğini savunan Çeviköz, "Eğer Türkiye'nin Suriye ile sınırlarının Suriye topraklarında olan bölümünde bir güvenli bölge oluşturulması gerekiyorsa ve böyle bir güvenli bölgede İdlib'de iç savaştan etkilenen sivil halkın rahatça yaşabilecekleri bir imkan sağlanabilecekse, Türkiye buna hazır olduğunu Suriye yönetimiyle paylaşabilmelidir." diye konuştu.

"Suriyelileri Türkiye'nin daha fazla alabilmesi mümkün değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sığınmacı sorununun çözümü için dahi olsa Türkiye Şam yönetimiyle tekrar iletişime geçmeli mi? sorusuna Çeviköz, "Sığınmacı sorunu çözmek için Suriye ile mutlaka görüşmek, konuşmak gerekir. Çünkü bu kadar yüklü Suriyeli insan grubunu Türkiye'nin daha fazla alabilmesi mümkün değildir." yanıtını verdi.

Çeviköz, Türkiye'nin öncelikle Rusya'ya sığınmacı sorununu açıklaması, bu konunun çözümü için de Suriye ile görüşmek istediğini belirtmesi gerektiğini kaydetti.

"İdlib gerilimi esnasında ABD'den peş peşe açıklamalar geliyor. Gelen destek mesajlarını samimi buluyor musunuz?" sorusu üzerine Çeviköz, Türkiye ile ABD'nin müttefik olduğunu, müttefiklik ilişkisinde bir ifadenin samimi olup olmadığı konusunda bir arayışın yapılmayacağını söyledi.

Çeviköz, Türkiye'nin dış politikasında sorun yaşandığını, Türkiye'nin Rusya ile ABD arasındaki sıkışmış görüntüsünün olumsuz bir gelişme olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanı, operasyon için 'an meselesi' dedi. Pentagon'dan da bir açıklama geldi, 'Ruslar ile Türklerin İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz.' dedi. Rusya ile karşı karşıya gelme durumumuz olur mu? Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu Çeviköz, şöyle cevapladı:

"Böyle bir şeyi asla düşünmek istemiyoruz. Türkiye'nin Suriye yönetimiyle ve Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmesini gerektirecek bir durum görmediğimizi açıkladım. Suriye ile karşı karşıya gelme üzerinden Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelmesi en istenmeyecek, düşünülmeyecek şeydir. Herhalde iktidar da böyle bir heves ve tasavvur içinde değildir."

Çeviköz, CHP'nin askeri harekat konusunda bir beklenti ve istek içinde olmadığını, konunun barışçıl yöntemlerle ve diplomasiye öncelik vererek Rusya ile beraberlik içinde çözülmesinin akılcı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA