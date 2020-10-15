CHP'li Tuncer, şeker pancarının ton başına en az 460 lira olmasını istedi
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CHP'li Tuncer, şeker pancarının ton başına en az 460 lira olmasını istedi

15.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:03
CHP'li Tuncer, şeker pancarının ton başına en az 460 lira olmasını istedi

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, şeker pancarının ton başına 16 polar için en az 390, 20 polar için en az 460 lira olmasını istedi.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, şeker pancarının ton başına 16 polar için en az 390, 20 polar için en az 460 lira olmasını istedi.

Tuncer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı mahsulünün yaklaşık 1 aydır hasat edilip şeker fabrikalarına gönderilmesine rağmen fiyatların açıklanmadığını söyledi.

Şeker pancarı fiyatının 1 Eylül 2019'da ton başına 300 lira olarak belirlendiğini aktaran Tuncer, şeker pancarından üretilen şekerden vazgeçilemeyeceğini, aksi halde yerini mısır şurubundan üretilen ve insan sağlığına zararlı şekerin alacağını vurguladı.

Tuncer, ülke genelinde büyük bir kuraklık yaşandığını ve şeker pancarı üretiminin azaldığını ifade ederek fiyat belirsizliğinin de üreticiyi sıkıntıya soktuğunu anlattı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin ve iklim değişikliğinin üreticiyi zor duruma düşürdüğünü vurgulayan Tuncer, üreticinin desteklenmemesi durumunda üretimin daha da azalacağını öne sürdü.

Şeker pancarı üreten çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Tuncer, "Şeker pancarının ton başına fiyatı 16 polar için en az 390, 20 polar için en az 460 lira olarak açıklanmalıdır." dedi.

Tuncer, nişasta bazlı şekerin yasaklanması gerektiğini belirterek Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin özelleştirme kapsamından çıkartılmasını da istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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