CHP'li Torun: "Yerel Seçimlerde Doğru Aday ve Doğru İletişimle Çok Şey Olur, Yeter Ki İmkansız Diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur, yeter ki imkansız diye düşünmeyelim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"nın ikinci gün çalışmalarına katıldı. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Torun, parti olarak 12 bölgede düzenleyecekleri bölge çalıştaylarının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu toplantılarımızın amacı hem belli bilgileri size sunmak ama aynı zamanda sizlerin bölgelerinizdeki bilgileri alarak her seçim bölgesine, her adaya bir propaganda dili oluşturmak ve seçim kampanyasını sürdürürken ona kolaylaştırıcı olmak" şeklinde konuştu.

Bu toplantılara arama toplantısı dediklerini ifade eden Torun, "Aradığımız en önemli şey şu; nerede hata yapıyoruz da bu kanıtlanmış belediyecilik başarımızı Türkiye'nin dört bir yanına anlatamıyoruz" dedi.

"Yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur"

Torun, İnsani Gelişmişlik Vakfının yaptığı araştırmada Türkiye'nin en gelişmiş belediyelerinin arasında ilk 10'unun CHP'li belediyeler olduğunu ifade etti. "Listenin en altındaki il ve ilçelere neden ulaşamıyoruz?" diyen Torun, "İç Anadolu'nun büyük kesiminde kanıtlanmış belediyecilik başarılarımızı anlatamıyoruz. Bunu anlatmak mümkün değil mi? İmkansız mı? Biz ilhamımızı orada İstanbul dururken, bozkırda Ankara'yı başkent yapan Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. İstanbul'u başkent yapmak işin en kolayı, ama vatanın bölünmez bütünlüğü, dirliği, düzeni için en stratejik hamle Ankara'yı başkent seçmekti. O zoru başardı. Burada sıfırdan Türkiye'nin başkentini inşa etti, Kayseri'yi, Aksaray'ı, Yozgat'ı, Çankırı'yı çok zor diye unutacak mıyız? Seçim sonuçları ile ilgili rakamları değerlendiriyoruz. Geçmiş seçimleri, 2011 yılından bu yana seçimleri analiz ediyoruz. Örneğin Sivas'ın Akıncılar'da oyumuzu yüzde 4'ten 31'e yükseltmişiz, İmranlı'da 4 küsürlerden 34 küsürlere çıkmışız. Osmancık'ta oylarımızı ikiye katlamışız, hepsi 2014 seçimlerinde olmuş. O zaman oylarımızı katlayarak hedefe yaklaşmışız, bugün niye kazanmayalım? Özellikle yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur, yeter ki imkansız diye düşünmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüz Mart, Mart'ın sonu bahar"

Torun, söylemlerde bir fikir birliği olması gerektiğini vurgulayarak, "Birileri rant için şehirleri yaşanmaz hale getirebilir ama bizim işimiz talanın değil, halkın yanında olduğumuzu sabırla anlatmak. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan yaşanmaz hale gelen kentler bizi göreve çağırıyor. Bizim işimiz suçlamak değil, halkı anlamak. Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor. Önümüz Mart, Mart'ın sonu bahar, o bahara varmak için eğriyi doğruyu da konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA