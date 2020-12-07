CHP'li Torun: Siyasete yeni bir soluk getirecek yerel yönetimle ilgili politikalarımızı kısa sürede hazırlayıp kamuoyuna açıklayacağız
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CHP'li Torun: Siyasete yeni bir soluk getirecek yerel yönetimle ilgili politikalarımızı kısa sürede hazırlayıp kamuoyuna açıklayacağız

07.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:18
CHP'li Torun: Siyasete yeni bir soluk getirecek yerel yönetimle ilgili politikalarımızı kısa sürede hazırlayıp kamuoyuna açıklayacağız

??????? CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı'na ilişkin, "Çalıştayımızdan çıkan sonuçları, eski-yeni belediye başkanlarımızla, parti içi kurullarımızla da değerlendireceğiz.

??????? CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı'na ilişkin, "Çalıştayımızdan çıkan sonuçları, eski-yeni belediye başkanlarımızla, parti içi kurullarımızla da değerlendireceğiz. Siyasete yeni bir soluk getirecek politikalarımızı kısa sürede hazırlayıp, kamuoyuna açıklayacağız." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yerel yönetim uzmanları, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla 5 Aralık Cumartesi Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı'nın düzenlendiği belirtildi.

CHP'nin iktidar olması halinde uygulanacak yerel yönetim politikalarının somut olarak belirlenmesi amacıyla partinin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştaydaki konuşmasında, CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde yeni bir merkez-yerel dengesi kuracaklarının sözünü verdiklerini hatırlattı.

İktidar partisi olduklarında uygulayacakları yerel yönetim politikalarını somut olarak belirlemek için partinin Yerel Yönetimler Politikası Belgesi'ni hazırladıklarını kaydeden Torun, "Çalıştayımızdan çıkan sonuçları, eski-yeni belediye başkanlarımızla, parti içi kurullarımızla da değerlendireceğiz. Çalışmamızı katılımcı bir anlayışla ortak aklı gözeterek gerçekleştiriyoruz. Siyasete yeni bir soluk getirecek politikalarımızı kısa sürede hazırlayıp, kamuoyuna açıklayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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