CHP'li Torun: Salgınla mücadelede her türlü desteği vereceğiz
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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Politika

CHP'li Torun: Salgınla mücadelede her türlü desteği vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs salgınına karşı verilen savaşın bir ayağını devlet diğer ayağını vatandaşların oluşturduğunu söyleyerek, "CHP olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi.

24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
CHP'li Torun: Salgınla mücadelede her türlü desteği vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, koronavirüs salgınına karşı verilen savaşın bir ayağını devlet diğer ayağını vatandaşların oluşturduğunu söyleyerek, "CHP olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi.

CHP'li Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı ciddi bir sınav verdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun almış olduğu önlemler sayesinde, virüsün Türkiye'ye girmesinin bir müddet geciktirildiğini kaydeden Torun, "Bu sayede dünyadaki diğer örnekler incelenmiş ve gerekli dersler umuyoruz ki çıkartılmıştır. Bu zor günlerde kamunun tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü şekilde ortak hareket etmesi önemlidir" diye konuştu.

'BELEDİYELERİMİZ BAŞARILI BİR SINAV VERMEKTEDİR'Parti olarak virüs Türkiye'de henüz görülmeden çalışmalara başladıklarını ifade eden Torun,  "Özellikle vatandaşlarımızın ortak ve yoğun kullanımında olan merkezi alanların, toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemlerinin arttırılması ve sürekliliğin sağlanması, ayrıca virüs konusunda bilgilendirmelerin belediyelerimizce yapılmasına dair yazılar yazılmıştır. Sürecin ilerlemesi, ülkemizde de vakanın görülmesinin ardından bu tedbirler çeşitlendirilmiş ve arttırılmıştır. İlerleyen günlerde de salgının durumuna göre yine güncellenecektir. Salgınla mücadele konusunda belediyelerimiz başarılı bir sınav vermektedir" dedi.'HER TÜRLÜ ADIMA DESTEK VERECEĞİZ'Torun, salgına karşı verilen savaşın bir ayağını devletin diğer ayağını da vatandaşların oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerce gerekli önlemleri almaktadır ve almaya devam edecektir. Bu konuda CHP olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kez daha belirtiyorum. Hükümetin de gerek ekonomi masamızın, gerekse Genel Başkanımız dün açıklamış olduğu programları ivedilikle uygulamaya sokması gerekmektedir.  Vatandaşlarımızdan ise, acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz."


Kaynak: DHA

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