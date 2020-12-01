CHP'li Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesini değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

CHP'li Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesini değerlendirdi Açıklaması

01.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:30
CHP'li Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilçede yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilçede yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Seyit Torun, Menemen Belediyesi binası önünde yaptığı açıklamada, Deniz Karakurt'un Başkan Vekilliği görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Karakurt'u tebrik eden Torun, "Menemen'de yeni bir sayfa açılıyor. Deniz Başkanımız bundan sonra meclis üyesi arkadaşlarımızla Millet İttifakı üyeleriyle birlikte görevine devam edecek. İnanıyoruz ki Menemenlilere en iyi hizmeti verecek. Kendisine inanıyoruz, yolu açık olsun." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Karakurt ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederken, "Bundan sonra hangi partiden ve hangi görüşten olursa olsun birlikte, el ele bu görevi beraberce yerine getireceğiz. Hep birlikte olacağız önümüze bakacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan Karakurt, kararın açıklanmasının ardından Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda tebrikleri kabul etti.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 27 Kasım'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi bugün toplanmıştı. Toplantıda CHP'li üye Deniz Karakurt ile AK Partili üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarışmış, oylamada 4. tur eşitlikle tamamlanınca kura çekimine geçilmişti. Kura çekimi sonucu Deniz Karakurt, Başkan Vekilliği görevine getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

İlgili Haberler

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki
CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki
AK Parti'li Canikli büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
AK Parti'li Canikli büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beyonce Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesini değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 18:36:08. #1.15#
title