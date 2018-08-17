CHP'li Torun'dan Kurban Bayramı Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yoksulluğun olmadığı, herkesin güven ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülke kurmak mümkündür. Bunu hep birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Torun, Kurban Bayramı mesajında, sosyal adalet, toplumsal dayanışma ve bölge barışına vurgu yaptı.

Bayramların ihtiyaç sahipleriyle dayanışmanın ve barış içinde bir arada yaşamanın önemini hatırlattığını aktaran Torun, "Yoksulluğun olmadığı, herkesin güven ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülke kurmak mümkündür. Bunu hep birlikte başaracağız. Her günümüzün bayram sevinci ve huzuru içinde geçeceği günler mutlaka gelecektir. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Yoksulun olmadığı bir dünya mümkündür." açıklamasını yaptı.

İslam dininin sosyal adalete ve toplumsal dayanışmaya büyük önem verdiğini hatırlatan Torun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ne yazık ki bugün hem İslam aleminde hem de ülkemizde sosyal adalet ve barış tam olarak tesis edilememiştir. Sorumsuz politikalarla insanlarımız kutuplaştırılmakta, uygulanan yanlış ekonomi politikalarıyla halkımız yoksullaştırılmaktadır. Bölgemize hakim olan savaş ve çatışma ortamından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu bayramın ülkemizde herkesin kardeşçe ve adil bir ortamda yaşadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Kimsenin yerinden yurdundan, memleketinden olmadığı, herkesin bayrağı altında özgürce yaşadığı bir bölge özleminin yerine gelmesi de bu bayramdaki en büyük temennimizdir."