CHP'li Torun'dan Gülyalı Balıkçı Barınağı'nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması
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CHP'li Torun'dan Gülyalı Balıkçı Barınağı'nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

CHP'li Torun'dan Gülyalı Balıkçı Barınağı'nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yer alan balıkçı barınağının belediyeden alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesini eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yer alan balıkçı barınağının belediyeden alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesini eleştirdi.

Torun, yazılı açıklamasında, 1985'ten bu yana CHP'li Gülyalı Belediyesine ait olan balıkçı barınağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla belediyeden alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildiğini hatırlattı. Belediyenin bu alanda yeni bir projeyi uygulamaya başladığına işaret eden Torun, "Ülkenin bu kadar sorunu varken belediyemizin projesini engellemek için bu yapılan adaletsizlik kime ne fayda sağlayacaktır? Yapılan bu işlemle aslında belediyemiz değil, projenin tamamlanmasını bekleyen Gülyalı halkı cezalandırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, şunları kaydetti:

"Vatandaşın açlığını, yoksulluğunu kabul etmeyenlere, 'Millet açsa siz doyurun' diyenlere sesleniyoruz. Aç doyar ama aç gözlü doymazmış. Evet halkımız yoksul. Ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidar işi gücü bırakıp küçük bir ilçedeki balıkçı barınağına göz diktiği için yoksul. Siyasi iktidar milleti unutup CHP'li belediyeleri nasıl engellerim diye dertlendiği için bu halk yoksul. Şundan herkes emin olmalıdır, bu siyasi iktidarı, Gülyalı'daki bir balıkçı barınağında bile kendini gösteren doymak bilmez kibri batıracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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CHP'li Torun'dan Gülyalı Balıkçı Barınağı'nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
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