CHP'li Torun: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın görüşleri kendisini bağlamaktadır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Torun: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın görüşleri kendisini bağlamaktadır

CHP'li Torun: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın görüşleri kendisini bağlamaktadır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağına yönelik açılmasının kendisini bağladığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağına yönelik açılmasının kendisini bağladığını belirtti.

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli meclis üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz" dedi.Torun, iktidara geldiklerinde sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözeceklerini belirterek, "Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 'mülteci' sözlerine sert tepki: Bir daha asla
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Hakan Reçber Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Torun: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın görüşleri kendisini bağlamaktadır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:03:44. #1.16#

title