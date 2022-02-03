CHP'li Torun'dan, Bilecik Belediyesindeki rüşvet soruşturmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

BİLECİK (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediyesindeki rüşvet operasyonu ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte tabii ki yargı kararını verecek. Bizler de aldığımız bilgileri değerlendireceğiz. Bu minvalde de hareket edeceğiz." dedi.

Torun, partisinin Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yerel Yönetimler Birimi olarak 16 il ve 50'yi aşkın ilçeyi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Belediyelerle ilgili sorunları yerinde tespit edip çözüm önerilerini aktardıklarını ifade eden Torun, yapılan hizmetleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Bilecik Belediyesi iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanının tutuklanmasına değinen Torun, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımızı ziyaret ettik ve il örgütümüze gelerek il yöneticilerimizle, ilçe yöneticilerimizle ve belediye meclis üyelerimizle oturduk, süreci konuştuk. Onların görüşlerini aldık. Bütün bu oluşturduğumuz görüşleri arkadaşlarımızla raporladık. Genel Merkeze bunu taşıyarak bu durumu değerlendireceğiz. Ona göre bu sonucu da size bildireceğiz. Adaletten hiçbir zaman sapmayacağız. Bu ülkede amacımız demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti getirmek, hiçbir zaman kul hakkının yenmemesini sağlamak. Bütün çalışmalarımızı bu açıdan sürdürüyoruz. Şu anda şirket genel müdürüyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii ki yargı kararını verecek. Bizler de aldığımız bilgileri değerlendireceğiz. Bu minvalde de hareket edeceğiz."

Ziyarette, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve partililer hazır bulundu.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.