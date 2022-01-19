CHP'li Torun: "CHP'li belediyeler 2,8 milyon aileye, 1 milyar 57 milyon lira destek verdi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 3 Kasım 2021'den bu yana 2,8 milyon aileye toplam 1 milyar 57 milyon lira destek verdiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 3 Kasım 2021'den bu yana 2,8 milyon aileye toplam 1 milyar 57 milyon lira destek verdiğini bildirdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kış ayları öncesinde, siyasi iktidara, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Kara Kış Fonu kurulması" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

İktidarın bu öneriyi dikkate almadığını kaydeden Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP, vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı. 'Kara Kış Fonu' belediyelerimizde hayata geçirildi. Bu kapsamda, 3 Kasım 2021'den bu yana 187 bin 320 aileye nakdi yardım, 780 bin 154 aileye gıda yardımı, 767 bin 240 aileye ısınma yardımı, 475 bin 900 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı, 554 bin 410 kişiye ulaşım yardımında bulunuldu. Ayrıca faturalarını ödeyemeyen 29 bin 45 ailenin faturaları ödendi. Toplam 2 milyon 794 bin 69 aileye çeşitli alanlarda sosyal yardımda bulunuldu. Bu yardımların toplam tutarı 1 milyar 57 milyon 893 bin liraya ulaştı."

Torun, CHP'li belediyelerin, vatandaşların bir nebze de olsa rahat nefes alması için mücadele ettiğini, söz konusu hizmetlerin iktidar olmaları halinde ülke geneline yayılacağını kaydetti.