CHP'li Torun, belediyelerinin bir yılda 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını belirtti
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CHP'li Torun, belediyelerinin bir yılda 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını belirtti

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP'li Torun, belediyelerinin bir yılda 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin bir yılda vatandaşlara 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını bildirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin bir yılda vatandaşlara 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını bildirdi.

Torun, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "üreticiden kuru soğan ve patates alınarak vatandaşa ulaştırılacağına" yönelik açıklamasını değerlendirdi. Halkın yararına olacak her adımı desteklediklerini belirten Torun, "Ancak iktidarın aklına yeni gelen bu uygulama, zaten bizim belediyelerimiz tarafından uzun süredir hayata geçiriliyor." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin sadece son bir yılda, kısıtlı imkanlarını zorlayarak 3 bin 800 ton patates ve kuru soğanı yerli üreticiden temin edip ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığını açıklayan Torun, şunları kaydetti:

"19 yıllık devri iktidarlarında, çiftçilerimize kanunda öngörülen desteği dahi vermeyen, onları ağır üretim maliyetlerine ezdiren ve adeta borç batağına sürükleyen iktidar, üreticilerimizi bir nebze de olsa hatırlama lütfunda bulunmuş. Beş müteahhide ülkenin milyarlarca dolarını dağıtan bu iktidar, patates ve soğan üreticilerimize de bir parça da olsa destek vermeyi akıl etmiş. CHP olarak vatandaşlarımızın yararına olacak her adımı, sonuna kadar desteklemekten geri durmayız. Şüphesiz bu adımı da destekliyor ve uygulamanın diğer tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu vesile ile yerel seçim sonuçlarını bir türlü hazmedemeyen iktidarın, örnek aldığı belediyelerimize daha fazla gölge etmemesini, onların yakasından düşmesini ve başarılı hizmetlerinin devamı için duacı olmasını bir kez daha temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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