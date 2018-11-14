CHP'li Torun: "Aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

"Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz"

"Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur. Tabii belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarabilir"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararı aldık. Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenledi. Bugünkü toplantıda parti örgütünün isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak eğilim yoklaması yönteminin de uygulanması kararını aldıklarını belirten Torun, şunları kaydetti:

"Adaylarımızı tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor, çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkesinin sorunlarına kim çözüm üretebilir onu belirliyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Yaptırdığımız araştırmalar seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanın sarayın değil kendilerinin dertlerini, beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmasını istiyor. Sahadaki tarafsız araştırmalar CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyuyor. Her partiden CHP'ye oy kaymaları olduğunu net bir şekilde gösteriyor."

Halkın kendilerinden beklentisinin çok fazla olduğunu kaydeden Torun, "Ülkenin yeni belediyecilik anlayışını bizim ortaya koyacağımıza kesinlikle inanıyor. CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini seçmenlerimiz de görüyor. Seçmen CHP'li belediyelerde huzur buluyor. Seçmen evinde ve ülkede huzur istiyor. Bizim belediyelerimiz huzur ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla, başla çalışacaklarına olan güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Torun, Mansur Yavaş'ın rozetsiz aday açıklamasının sorulması üzerine, "Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur. Tabii belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu.