CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
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CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var

CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP'li milletvekilleriyle birlikte geldiği Van'da açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP'li milletvekilleriyle birlikte geldiği Van'da açıklama yaptı. Türkiye'yi yeni bir tehlikenin beklediğini belirten Toprak, "Afganistan, Pakistan'dan 6,5 milyona yakın insan, bu ülkeye göç etmek üzere. Farklı yerlerde tutuluyorlar. İran, bunlara olabildiğine yol açmaya başladı. Devletler düzeyinde bu işin görüşülmesi lazım. Artık Türkiye'nin sınırlarından bu insanların geçmemesi lazım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Van'a geldi. Edremit İlçesi'ndeki bir otelde milletvekilleri ve CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile basın toplantısı yapan Toprak, bölge sorunlarını yerinde görmek için Van'a geldiğini, ilerleyen günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Van'ı ziyaret edeceğini söyledi.

GÖÇMEN SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİVan'ın çok önemli bir şehir olduğunu belirten Toprak, göçmen sorununa değinerek şöyle konuştu: "Bugün 'Emevi Camisi'nde gidip kısa bir sürede namaz kılacağız ve Suriye'deki sorunu ortadan kaldıracağız' diyen iktidar, 6,5 milyon göçmenle bugün Türkiye'yi bir göçmen bataklığı haline getirdi. Tabii ki insan haklarına, insanların umuda gitmesine saygı duyuyoruz. Burada hiç endişemiz yok ama bizim vatandaşımızın da vatandaşlık hakkının olduğunun da bilinmesi lazım. Bu kadar göçmeni, bu ülkenin kaldırması mümkün değil. Bu ülkenin huzuru, refahı kalmadı. Ben o insanları suçlamıyorum ama insanların elini kolunu sallayarak sınırdan yüz binlerin geçmesini yanlış ve tehlikeli buluyorum. Vatandaşlarımız için gelecekle ilgili kaygı duyuyorum. Bugün, 'Sınırdan kuş uçsa haberimiz olur' diyen iktidarın yüz binlerin geçişinden neden haberi yok veya başka bir niyet mi var? Bu ülkede İHA'ları ve SİHA'ları ile övünen AK Parti iktidarının yüz binlerin geçişine göz yummasını anlamış değilim. Bu insanlar İran'dan gelirken neden İran ile temas kurulmuyor, neden İran'a bir nota verilmiyor? Onun için gelinen bu noktada Türkiye bataklığa doğru gidiyor."Türkiye'yi bekleyen yeni bir tehlikenin olduğunu söyleyen Toprak, "Hangi ülke 6,5 milyon göçmeni, hangi ülke bu kadar ne olduğu belli olmayan insan kaynağını bu ülkede istihdam edebilir? Almanya'nın bile o kadar seçerek aldığı kişi 935 bin. Şu anda bizi bekleyen ikinci büyük tehlike var. Afganistan, Pakistan'dan 6,5 milyona yakın insan bu ülkeye göç etmek üzere. Farklı yerlerde tutuluyorlar. İran bunlara olabildiğine yol açmaya başladı ve İran'ın bu işte parmağının olduğunu düşünüyorum. Artık devletler düzeyinde bu işin görüşülmesi lazım, artık Türkiye'nin sınırlarından bu insanların geçmemesi lazım" diye konuştu.'O BİZİM POLİTİKAMIZ DEĞİL'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamayla ilgili soru üzerine de Toprak, "O bir belediye başkanı. Parti politikasını belirleyecek kişi değil. O bölgedeki insanların tepkilerini kendi diliyle dile getirmiş. O bizim politikamız değil. Bizim politikamız, Türkiye'de bir 'göçmen sorunu' var ve Türkiye'nin göçmen sorununa niye bu kadar, dibine kadar girdiğini tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı. 


CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var
CHP'li Toprak: Türkiye'yi bekleyen ikinci büyük tehlike var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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