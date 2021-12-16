CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yer Millet İttifakı'nın masası

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yerin Millet İttifakı'nın masası olduğunu belirterek, "Millet İttifakı masası neyi takdir eder, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu ne olur, partinin tutumu ne olur biz ona saygı duyarız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Aralık'ta kentte yapacağı toplu açılışlar ve katılacağı etkinlikler hakkında CHP İl Başkanlığı'nca basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın yanı sıra CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve İl Başkanı Mehmet Çelebi katıldı.