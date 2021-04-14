CHP'li Topal'dan "Hatay'ın doğa dengesini bozacak projelerden kaçının" çağrısı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hatay ilimizin doğa dengesini bozacak, tabiatını kirletecek, sahillerini katledecek projelerden kaçının.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hatay ilimizin doğa dengesini bozacak, tabiatını kirletecek, sahillerini katledecek projelerden kaçının." çağrısında bulundu.

Topal, Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı planlanan maden ocağı için düzenlenmek istenen ÇED toplantısına izin vermeyeceklerini belirterek İskenderun'da bazı mahalle muhtarlarının, şehirlerinde taş ocağı ve maden istemediklerini anlatan basın açıklamasını okudu.

Halkın sesi olmaya devam edeceklerini aktaran Topal, "Sürekli kendiyle övünen iktidar, Hatay'da sadece doğa katliamı yapmıyor, oradaki vatandaşlarımızın yaşam alanını da talan ediyor." dedi.

Hatay'daki Hazine arazisi üzerinde ev yapan vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Topal, "Bütün Türkiye'de Hazine arazisi, sahiplerine belli bir meblağ ile veriliyor. Maalesef Hatay'da bu yapılmıyor." diye konuştu.

Topal, iktidarın bu vatandaşların taleplerini dinlemesini talep ederek "Biz istiyoruz ki Arsuz ve İskenderun olduğu gibi kalsın. Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum; Hatay'da yaşanan bu ecrimisil arazilerin tapularını bir an önce hak sahiplerine verin. Hatay ilimizin doğa dengesini bozacak, tabiatını kirletecek, sahillerini katledecek projelerden kaçının." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz