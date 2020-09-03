CHP'li Topal'dan "Esnafın bir yıllık SGK primini devlet ödesin" önerisi
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CHP'li Topal'dan "Esnafın bir yıllık SGK primini devlet ödesin" önerisi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, esnafın SGK primi ve personel giderlerinin, bir yıl boyunca devlet tarafından ödenmesini istedi.

CHP'li Topal'dan
03.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:16

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, esnafın SGK primi ve personel giderlerinin, bir yıl boyunca devlet tarafından ödenmesini istedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da her üç esnaftan birinin kepenk kapattığını, her evde bir kişinin işsiz kaldığını savundu.

Hatay başta olmak üzere Türkiye'deki bütün esnafın bir yıllık SGK priminin ve personel giderlerinin devlet tarafından ödenmesini öneren Topal, Hatay'ın sorunlarını dile getirdi.

Hatay'da yaşanan elektrik kesintisi sorununun bir türlü çözülemediğini anlatan Topal, elektrik şirketlerinin, yapılan sözleşmeye göre kesintisiz elektrik vermesi gerektiğini vurguladı.

Hatay'ın özel bir desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Topal, "Devlet organlarımız, Hatay'ın sorunlarını bir an önce çözmek zorundadır. Çünkü Hatay, Türkiye'nin nefes borusudur, şah damarıdır, Türkiye'nin kapısıdır. Bu yüzden kapıyı kapatmayalım. Nefes borusunu tıkamayalım. Şah damarın kesilmesine engel olalım." ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na yapılan saldırıları kınadığını belirten Topal, "Bir devletin bakanı, birleştirici bir dil kullanmak zorundadır. Kutuplaştırıcı bir dil kullanmamalıdır. Zaten anayasaya da aykırıdır." dedi.

Kaynak: AA

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