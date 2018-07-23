CHP'li Tezcan: "Arkadaşlarımız Topladığı İmzaları Getirirlerse Tüzüğe Uygun Olarak Gereği...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Olağanüstü kurultay süreci parti tüzüğümüzde belirtilen çerçevede yürüyor. Toplayan arkadaşlarımız topladığı imzaları getirirlerse tüzüğe uygun olarak gereği yapılacaktır. Baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Mevcut ortamda baskı iddiasını haklı kılacak bir tablo da yoktur"dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. Toplantı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısıyla MYK'nın gündemini paylaştı. Yargıtay 16. Ceza dairesinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği karara ilişkin, "Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı siyasetin talimatı altında verilmiş bir karardır. Anayasa çok açıktır bir kişi hakkında soruşturma devam ederken kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa davası sürerken yeniden milletvekili seçilirse dokunulmazlığını yeniden kazanır diyor bu kadar açık. Bugün 16. Ceza Dairesinin kararı yasama organının iradesine de ipotek koymaktadır. Parti Meclisi üyemiz 26.Dönem İstanbul Milletvekilimiz Eren Erdem'le ilgili aynı şekilde yargı eliyle rehin alınmaların sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. yaşıyoruz. Şimdi itirazla 17.Ceza Dairesi dosyayı görüşecek. 17. Ceza Dairesinden bu hukuk ayıbını gidermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"21 gün temel eğitimi koymanın bir anlamı yoktur"

Bedelli askerlik konusunda Tezcan, "Bedelli askerlik konusunda bizim yaklaşımımız nettir. Eşitsizlik ve ayrımları ortadan kaldıracak ve soruna geçici önlemlerle değil, kesin çözümlerle yaklaşacak tutumu alma zamanı gelmiş de geçiyor. Bedelli askerlik teklifine TBMM'de destek vereceğiz. Ancak düzeltilmesi gereken hususlar var. 21 güne indirmişler temel eğitim süresini. Bunun bir anlamı yoktur. 21 gün temel eğitimi koymanın bir anlamı yoktur. Madem bedelli askerlik getirdiniz bu temel eğitimin de kalkması gerekir. Bedel ödeyerek askerlik yaptırıyorsanız 21 gün kışlaya sokmanın anlamı yoktur. Buradan elde edilecek gelirlerin harcamalar ihtiyaç sahibi yoksul asker ailelerine verilmelidir. Şehit ve gazi ailelerine aktarılmalıdır. Para ödeyecek gücü olmayanlarında bedel ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir. Soruna köklü bir çözüm bulmak gerekir" açıklamasında bulundu.

"Arkadaşlarımız topladığı imzaları getirirlerse tüzüğe uygun olarak gereği yapılacaktır"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, olağanüstü kurultay tartışmaları ve delegelere baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Olağanüstü kurultay süreci Parti tüzüğümüzde belirtilen çerçevede yürüyor. Toplayan arkadaşlarımız topladığı imzaları getirirlerse tüzüğe uygun olarak gereği yapılacaktır. Baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Mevcut ortamda baskı iddiasını haklı kılacak bir tablo da yoktur. Genel Başkanımız Cuma günü 604 imza toplandı denildiğinde bir açıklama yaptırmıştır Genel merkez vasıtasıyla. Cumartesi günü imzalar teslim edilsin derhal Kurultayı toplayacağız denmiştir. Bu çağrının yapıldığı yer de delegelere baskı yapılıyor demenin bir anlamı yoktur. Bu nedenle tartışmalar anlamsız." - ANKARA