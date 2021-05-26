CHP'li Tekin: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneriyoruz (2)

PAZAR YERLERİNİ ZİYARET ETTİCHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile pazar yerlerini ziyaret etti.

PAZAR YERLERİNİ ZİYARET ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile pazar yerlerini ziyaret etti. İlk olarak Buca pazar yerine giden Tekin, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. 2B arazi mağduru olduklarını söyleyenlere iktidara geldiklerinde bu sorunu çözeceklerini ifade eden Tekin, daha sonra Karabağlar Yunus Emre pazar yerini gezdi. Karabağlar ilçesinde esnafın sorunlarını da dinleyen Tekin, "Esnafın durumunu düzeltebilmek için kamu bankalarının uzun vadeli faizsiz kredi vermesi gerekir. Aksi takdirde esnaf ayakta kalamazsa yarın devlet çalışanlarına maaşını ödeyemez hale gelecektir" dedi.

Tolga TAHÇI, Hande NAYMAN/ İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı