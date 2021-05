CHP'li Tekin: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneriyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşın sıkıntılarının, millet iradesiyle seçilecek yeni kadrolarla çözülebileceğini belirtip, "Güçlendirilmiş, evrensel kurallarla inşa edilmiş bir parlamenter sistemi öneriyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, İzmir ziyareti kapsamında, CHP İl Teşkilatı'nda basın açıklaması yaptı. Kente vatandaşın sıkıntılarını dinlemek amacıyla geldiklerini belirten Tekin, AK Parti'nin 'Yasaksız Türkiye, yoksullukla yolsuzlukla mücadele' vaadiyle iktidar olduğunu kaydetti. Vaatlerin bugünkü karşılığını sorduğunu dile getiren CHP'li Tekin, "2003- 2019'da 106 bin insanımız hayatına son verdi, bunun yüzde 72'si ekonomik nedenlerden. Türkiye'de gerçekten tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş kadar büyük bir yolsuzlukla karşı karşıyayız. Yasakları hepimiz biliyoruz. Ben ilk kez Türkiye'de erken seçim ihtiyacının olduğunu söyleyen siyasetçiydim. 2019'da derhal erken seçim olmalıydı. Bir ülkede yolsuzluk varsa yoksulluk kader olacaktır. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Güçlendirilmiş, evrensel kurallarla inşa edilmiş bir parlamenter sistemi öneriyoruz. Millet iradesine başvurup yeni kadroyu seçmek gerekiyor" dedi.

CHP'li Tekin, son dönemde icra dosyası sayısında önemli artış olduğunu kaydederek, "2019'da 21 milyon 800 bin icra dosyası bulunuyor. 2001'de en ağır ekonomik krizi yaşadığımızda bu dosya sayısı yaklaşık 7,5 milyondu. Bugün geldiğimiz durumda ise 25 milyon icra dosyası var. Bugün 90 milyon vatandaşımız vergi mükellefidir. Bu vergilerle toplanan paranın nasıl işlem gördüğünü bilmek her vatandaşın hakkıdır. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız ülkenizde demokrasi vardır" diye konuştu.'DEVLET HER ŞEYE HAKİMDİR'CHP'li Tekin, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda yaptığı suçlamalara ilişkin ise "Çok güçlü devlet kurumları ve istihbarat örgütleri var. Sedat Peker ile ilgili olaylarda çalışmayı onlar yapacak. Devlet her şeye hakimdir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bütün bunları kaldırabilecek, hesap verebilir bir sistem lazım. Siyaset esaret altında. Cennet vadettiler, şimdi cehennem yaşanıyor. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Yargının ivedilikle harekete geçmesi lazım" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "İnsanlarımız ekonomik kriz nedeniyle yalnız bırakılmış. Her ay belli bir ilimizden intihar eden insanlarımızın haberleri geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada itibarı yerle bir olmuş. Bizler, milletimize reva görülen bu kabul edilemez duruma milletimizle birlikte isyan ediyoruz. Genel başkanımızdan tüm örgütlerimize kadar halkımızın dertlerini dinliyoruz, çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman