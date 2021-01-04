CHP'li Taşcıer, nadir hastalıklarla ilgili raporun bir an önce Genel Kurul'a sunulmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, nadir görülen hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu raporunun bir an önce Meclis Genel Kurulu'na sunulmasını istedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çokça gündeme getirilen spinal müsküler atrofi (SMA) hastası çocuklar ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkati çekerek hükümet yetkililerinin konuya ilişkin açıklamalarını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir." açıklamasına işaret eden Taşcıer, "'Kirli kampanya', 'ilaç şirketlerinin savunucuları' gibi suçlayıcı, ağır ifadelerde bulunuyor. Elbette ki bu ülkenin sağlığından sorumlu olan bir bakanın bu açıklamaları asla kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Öte yandan, TBMM ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonunda kabul edilen raporun 10 aydır Genel Kurul'a gelmediğini belirten Taşcıer, "26 Ocak'ta Meclis'in ilk işi bu raporu Genel Kurul'a sunmak ve bir an önce bilimin ve sosyal devletin gerekliliğini hayata geçirmek olmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz