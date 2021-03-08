CHP'li Taşcıer İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını istedi
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CHP'li Taşcıer İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını istedi

08.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:28
CHP'li Taşcıer İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmamasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadına yönelik şiddet karşısında önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar için hava kadar, su kadar önemli olan İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmayın.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadına yönelik şiddet karşısında önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar için hava kadar, su kadar önemli olan İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmayın." dedi.

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yurdun çeşitli bölgelerinde kadına yönelik şiddettin sürdüğünü, kadınların diğer haklarından önce en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele verdiğini söyledi.

Uluslararası sözleşmelerin, kanunların, yönetmeliklerin hiçbirinin uygulanmadığını iddia eden Taşcıer, "Hukuk, sadece kadınlar öldürüldükten sonra mı gereğini yapacak? Kadına yönelik şiddet sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında mı dikkatinizi çekecek? Her gün kadınlar öldürülüyor, şiddete maruz kalıyor. Bir tane barbarın sosyal medyada videosu yayınlandığı için cezalandırılacak olması sadece ve sadece göstermeliktir." diye konuştu.

Taşcıer, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi'nin önemli olduğunu belirtti.

CHP olarak İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması için çağrıda bulunmaya, eylem yapmaya devam edeceklerini dile getiren Taşcıer, "İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini uygulayın, suçluları etkin şekilde cezalandırın. Daha da önemlisi kadına yönelik şiddet bir daha olmadan önleyici tedbirleri hayata geçirin. Kadınlar için hava kadar su kadar önemli olan İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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