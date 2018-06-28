CHP'li Tanrıkulu, Ağrı'daki Bakkalı PKK'nın Katlettiğini Kabul Etmedi
AK Parti'yi desteklediği için PKK tarafından katledilen Mevlüt Bengi için sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, olayı faili meçhul olarak niteledi.
PKK'lı teröristler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp vahşice katletti.
PKK'NIN YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ
Silahlı İnsansız Hava Araçları SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu korkunç olayı faili meçhul olarak niteledi.
HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDU
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu "Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir" dedi.
İşte Tanrıkulu'nun o açıklaması;