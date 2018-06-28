CHP'li Tanrıkulu, Ağrı'daki Bakkalı PKK'nın Katlettiğini Kabul Etmedi

PKK'lı teröristler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi elektrik direğine bağlayıp vahşice katletti.

PKK'NIN YAPTIĞINI KABUL ETMEDİ

Silahlı İnsansız Hava Araçları SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu korkunç olayı faili meçhul olarak niteledi.

HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu "Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir" dedi.

İşte Tanrıkulu'nun o açıklaması;