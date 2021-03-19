CHP'li Tanal, Ceylanpınar TİGEM çevresindeki otlatma yasağının kaldırılmasını istedi
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CHP'li Tanal, Ceylanpınar TİGEM çevresindeki otlatma yasağının kaldırılmasını istedi

19.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:09
CHP'li Tanal, Ceylanpınar TİGEM çevresindeki otlatma yasağının kaldırılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çevresindeki otlatma yasağının kaldırılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çevresindeki otlatma yasağının kaldırılmasını istedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ceylanpınar'da TİGEM'in etrafındaki köylerde uygulanan otlatma yasağının, yem fiyatlarının yüksekliğinin de eklenmesiyle bölgedeki üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Yasağa uyulmadığı gerekçesiyle el konulan hayvanları geri almak isteyenlerin ceza ödediklerini belirten Tanal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bu soruna çözüm getirmesini talep etti.

Tanal, "Ceylanpınar TİGEM'de dünyadaki ilk koyun ve kuzu gözaltı merkezleri kurulmuştur. 40'a yakın hayvan gözaltında. Acınacak haldeyiz. Bu bahar ayında otlatılması gereken hayvanlara bir nevi ev hapsi verilmiş durumda. Yem fiyatları çok yüksek olduğu için hayvanlar aç kalıyor. Bu ev hapsiyle hem hayvanlar hem üretici mağdur ediliyor. Keyfi ve yasakçı bu tutumdan vazgeçilmesini ve yasağın ortadan kaldırılmasını istirham ediyoruz." diye konuştu.

DEDAŞ'ın, ilde borçlarını ödemeyenlerin elektriğini kestiğini, bu nedenle öğrencilerin uzaktan eğitime erişemediğini ve mahsulün sulamaya en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde üreticinin mağdur edildiğini anlatan Tanal, bu sorunun çözümü için tarımsal sulamada kullanılan elektriğe devlet desteği verilmesini önerdi.

CHP'li Tanal, iktidarın, arazi toplulaştırma konusundaki hatalı politikalarının ise Şanlıurfa'da ölümlü kavgalara neden olduğunu savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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