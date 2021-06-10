CHP'li Tanal: "Ceylanpınar'da otlatma yasağı yüzünden çiftçiler perişan halde"
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CHP'li Tanal: "Ceylanpınar'da otlatma yasağı yüzünden çiftçiler perişan halde"

CHP'li Tanal: 'Ceylanpınar'da otlatma yasağı yüzünden çiftçiler perişan halde'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Ceylanpınar'da bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazileri üzerindeki otlatma yasağı yüzünden köylüler perişan halde.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Ceylanpınar'da bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazileri üzerindeki otlatma yasağı yüzünden köylüler perişan halde." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM çevresinde oturan çiftçilerin hayvanlarını ağıldan dışarı çıkarmadığını savunarak, köyün bir kilometre dışına çıkan koyunların "gözaltına alındığını" iddia etti.

Hayvanların cezai sorumluluğunun olmadığını belirten Tanal, "Hayvanları gözaltına alma işlemi ne Roma döneminde ne de Hammurabi yasalarında ne de ilkel çağlarda görülen bir şey değil. Ama şu anda Ceylanpınar'da TİGEM tarafından ve jandarma baskısıyla köylülere ait koyunlar gözaltına alınıyor. Hayvanlara gözaltının daha rahat yapılması için jandarmaya pikap araçlar tahsis edildi." diye konuştu.

Tanal, TİGEM'in, sürü içerisindeki fiyatı en yüksek olan koçları seçtiğini, böylece vatandaşların hayvanları kurtarmak için ücret ödemeye mecbur bırakıldığını öne sürerek, "Ceylanpınar'da bulunan TİGEM arazileri üzerindeki otlatma yasağı yüzünden köylüler perişan halde." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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CHP'li Tanal: "Ceylanpınar'da otlatma yasağı yüzünden çiftçiler perişan halde" - Haberler
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