CHP'li Sındır: Patates Üreticisinin Yüzüne Nasıl Bakacaksınız?

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ödemiş'te patates üreticileriyle bir araya geldi. Patates üretiminde gümrük vergisinin kaldırılmasını değerlendiren Sındır, "Türkiye'yi patates ihraç eden bir ülkeyken, patates ithal eden bir ülke konumuna getiren bu iktidar utanmalıdır. Patates üreticisinin yüzüne nasıl bakacaksınız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Nisan'a kadar 200 bin ton sıfır gümrükle patates ithalatının yol açıldı. İzmir'in patates üretiminin yüksek olduğu Ödemiş ilçesini ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, hükümeti eleştirerek, şöyle konuştu:

"Bu hükümetin bir üretim politikası yok. Üretim politikasının, ürün deseni politikasının olmadığı, üretimde verim, kalite, yeterlilik ve sürdürülebilirlik üzerine doğru politikalar üretilmediği sürece Türkiye'de her üründe fiyat dalgalanmalarının olması kaçınılmazdır. Türkiye'yi patates ihraç eden bir ülkeyken, patates ithal eden bir ülke konumuna getiren bu iktidar utanmalıdır. Patates üreticisinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Peki ithal edilecek patates tohumluk olarak satılırsa, ya da kullanılırsa topraklarımıza hastalık bulaştırma riskinin farkında mısınız? Aksi durumda patates üretimini bitirsiniz. Bu kararla iktidar patates fiyatı aşağıya çekmek istiyor. Ödemiş ve tüm Türkiye'deki patates üreticisi bu karara cevabı sandıkta verecek."

- İzmir

Kaynak: DHA