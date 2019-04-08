Chp'li Sındır, "5 Yıllık Emaneti Geri Alacağız!"

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Mitingde binlerce vatandaşından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP Kınık Belediye Adayı Ahmet Özkan için oy istedi.

Sındır, "Tek adam parti devletiyle hukuk sistemi çökertildi. Hukukun çökmesiyle, ekonomimize olan güven geriledi. Güven kaybolunca, yatırımlar durdu, millet işinden oldu. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre 59. sırada olan Türkiye 109. Sıraya geriledi. İşte bu başkanlık rejiminin bize faturasıdır."

"5 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ TEK YÜREK OLDU"

Kınık'ın yeniden CHP'li bir belediyeye kavuşmasına sayılı günler kaldığını ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, "31 Mart akşamı İzmir'de Tunç Soyer'i, Kınık'ta Ahmet Özkan'ı Belediye Başkanlığı koltuğuna sizler oturtacaksınız. Baharı ülkemize sizler getireceksiniz. Bereketli toprakların, emeğin ve emekçinin kenti Kınık bu akşam burada tercihinin ne olduğunu herkese gösteriyor. Ön saflarda yer alan, alanı dolduran kadınlarımız; en büyük gücümüz sizsiniz, iyi ki varsınız. 5 binden fazla vatandaşımız bugün burada tek yürek oldu. 5 yıllık emaneti geri alacağız. Kınık'ta CHP Bayrağımızı yeniden dalgalandıracağız" dedi.

"ÇARPIK VE BOZUK DÜZENE DERS VERMEK SİZİN ELİNİZDE"

Tek adam parti devletinin ülkeyi uçuruma sürüklediğini ifade eden Sındır, "Ülkemizin ekonomik anlamda uçuruma sürüklenmesinin nedeni bu ucube başkanlık rejimidir. Tek adam parti devletiyle hukuk sistemi çökertildi. Hukukun çökmesiyle, ekonomimize olan güven geriledi. Güven kaybolunca, yatırımlar durdu, millet işinden oldu. Sabah, öğle, akşam AKP Genel Başkanının ve onun atamış olduğu bakanlarının sürekli televizyonlarda sayısız hakaret ve asılsız iftiralarla neredeyse kendinden olmayan herkesi terörist ilan ederek yer almasının tek sebebi bu ucube sistemi korumak, onu yaşatmak ve koltuğunu güvence altına almaktır. Çünkü biliyorlar ki koltuk elden giderse bu millet 17 yıllık AKP iktidarının ülkeyi sürüklediği bu çarpık düzenin hesabını soracak. Hukukun Üstünlüğü Endeksi'ne göre 2014 yılında 59. sırada olan Türkiye, beş yılda 50 sıra birden gerileyerek 2019 yılında 109. sıraya düştü. İşte bu başkanlık rejiminin bize faturasıdır. Bu çarpık ve bozuk düzene ders vermek sizin elinizde. 31 Mart'ı Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazmak sizin elinizde" dedi.

"ÇOKÇA ÜRETECEĞİZ, HAKÇA BÖLÜŞECEĞİZ"

Çiftçinin artık üretim yapamayacak hale geldiğini, bunun tek sorumlusunun siyasal iktidar olduğunu ifade eden Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çiftçimiz üretiyor ürettiği mahsul para etmiyor. Girdi maliyetleri olan mazotu, gübreyi ve ilacı çiftçi artık alamıyor çünkü gücü yetmiyor. Cennet gibi bir vatanda dört bir yanından bereket fışkıran bir diyarda yaşıyoruz ama buğdaydan nohuta, samandan pamuğa, patatesten soğana ithal etmediğimiz ürün kalmadı. Türkiye'mizin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı ithalat 95 milyar doları aştı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi yeniden çiftçimizi ayağa kaldıracağız ve üretmeye başlayacağız. Hem de çokça üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz."

Kaynak: Bültenler