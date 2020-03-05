CHP'li Seyit Torun: "Halkın yararına yönetemedikçe, halkın temsilcilerine saldırıyorlar"

05.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın, millet desteğini kaybettikçe zehirli dile sarıldığını ileri sürerek, "Halkın yararına yönetemedikçe, halkın temsilcilerine saldırıyorlar" ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin düşüşte olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarının sonucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çileden çıkardığını" iddia etti.

"İktidarın, millet desteğini kaybettikçe zehirli dile sarıldığını" öne süren Torun, bunun daha önce de görüldüğünü, halkın sandıkta hesabını sorduğunu belirtti.

Torun, "31 Mart seçimleri öncesi sıkıştıklarında da bu dile sarılmışlardı. Bize zillet ittifakı demişler, halk bizi seçerse milli bekamız hasar alacak iddiasında bulunmuşlardı. Bunların derdi, ülkenin bekası, milletin refahı değil. Bunların tek derdi ellerindeki rantı korumak. Elinden rant gittikçe, milletin gözü açıldıkça zehirli dilleriyle ortamı zehirlemeye çalışıyorlar. Halkın yararına yönetemedikçe, halkın temsilcilerine saldırıyorlar." görüşünü savundu.

"Saray rejimi ülkemizin ağır ekonomik sorunlarıyla ilgilenmek, halkın refahı için çalışmak yerine gündem değiştirmek için saldırgan bir tutum izlemektedir." değerlendirmesinde bulunan Torun, iktidarın Türkiye'nin ekonomik şartlarının her geçen gün kötüleşmesiyle çok zor duruma girdiğini, uygulanan "yanlış dış politika" sonucu sorunların daha da ağırlaştığını iddia etti.

Kaynak: AA