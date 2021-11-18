CHP'li Şevkin, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporundaki önerilerin hayata geçirilmesini istedi

ADANA (AA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tbmm Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki önlemlerin hayata geçirilmesini istedi.

Şevkin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Düzce'de meydana gelen depremin, ülkedeki deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'de deprem, sel gibi doğal afetlere yönelik "Afet Şurası"nın toplanması gerektiğini ifade eden Şevkin, öte yandan bugüne kadar meydana gelen afetler dikkate alındığında kurumlar ve halk arasında eşgüdüm sağlanabilmesi için bir "afet bakanlığı" kurulmasını talep etti.

CHP'li Şevkin, 62 yıl önce yürürlüğe giren Afet Yasası ile bu süreçlerin yönetildiğini söyleyerek "Bir fay yasası çıkarılarak fay hatları üzerinde bulunan 18 il, 81 ilçe ve 500 köye yönelik tedbirler geliştirilmeli." dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporuna işaret eden Şevkin, "Komisyonun oluşturduğu 500 sayfalık rapor Meclis'te beklemekte. Gece yarılarına kadar 97'ye yakın kurum, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri dinlenerek bu rapor üretildi. Rapordaki önerilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu raporlar tozlu raflara terk edilmemeli. Önlemlerin alınması gerekiyor. Deprem ve afet gerçeğini hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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