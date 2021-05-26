CHP'li Şevkin: "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek kadınlara vurulan darbedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Şevkin: "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek kadınlara vurulan darbedir"

CHP'li Şevkin: 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek kadınlara vurulan darbedir'
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek "Tek taraflı fesih kararı, ülkemizde sayısı 43 milyona yaklaşan kadınlara sorulmadan alınan bir karardır ve kadınlara vurulan bir darbedir.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek "Tek taraflı fesih kararı, ülkemizde sayısı 43 milyona yaklaşan kadınlara sorulmadan alınan bir karardır ve kadınlara vurulan bir darbedir." dedi.

Şevkin, CHP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı niteliğe sahip ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik her türlü şiddettin önlenmesini amaçladığını söyledi. Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini anımsatan Şevkin, her gün bir kadının yaşamını yitirdiği Türkiye'de bu sözleşmenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Şevkin, sözleşmenin kadınlar adına önemli olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, devleti, kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü kılıyor. Türkiye'de kadına yönelik şiddet son 10 yılda yüzde 1400 artmış durumda. Kadınlar 'Artık ölmek istemiyorum.' pankartlarını binalara asıyor ama iktidar mensupları bunu görmezden geliyor. Onlar duymak, görmek istemeseler de bizler kadınlarımızın sesini her yerden duyup bu konuda mücadelemize devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşam hakkını koruyan bir sözleşmedir. Tek taraflı fesih kararı, ülkemizde sayısı 43 milyona yaklaşan kadınlara sorulmadan alınan bir karardır ve kadınlara vurulan bir darbedir. Cumhurbaşkanı'nın kararı yanlış ve hukuksuzdur. İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin kullanılması için mücadeleye devam edeceğiz. Kimse milletin iradesini yok sayamaz. Kadınlar ve erkekler her alanda eşit olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Erdoğan: 'Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi,...
Erdoğan: "Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Antony Blinken Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Murat Boz Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Josef De Souza Mustafa Cengiz Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Şevkin: "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek kadınlara vurulan darbedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:52:38. #1.16#

title