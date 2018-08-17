CHP'li Serter: "Kurultaya İhtiyaç Yok"

Türkiye, CHP ve İzmir gündemine dair açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, olağanüstü ya da tüzük kurultayına gerek olmadığını ifade ederek, her iki kurultay talebinin de rafa kaldırılıp yerel seçime odaklanılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, seçimlerin ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, 1 Ekim'de mecliste, İzmir ve ülke gündemine dair her konuyu gündeme getireceğini ifade eden Serter, CHP'de son günlerde gündeme gelen kurultay çağrılarına da değindi.

Serter, olağanüstü ya da tüzük kurultayına gerek olmadığını savunarak, kurultay talebinin de rafa kaldırılıp yerel seçime odaklanılması gerektiğini gerektiğini belirterek, "Seçimlerden hemen sonra kurultay olmamalı. CHP özgür ve demokratik bir parti. Genel başkanımız ve parti yönetimimiz relakstır bu konuda. Kurultay olacağını zannetmiyorum. İmza verenlerin doğal demokratik hakkıdır. Yeterli sayıya ulaşılamadı. Tüzük kurultayına da ihtiyaç yok. Tüzüğümüzü yeni değiştirdik. O konuyu da rafa kaldıracaklar. Birbirimizi değerlendirmesini de barışmasını da iyi biliriz. Bayramda barışacağız. Yerel seçimlere hazırlanacağız" diye konuştu. - İZMİR