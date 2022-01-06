CHP'li Serter, çiftçiye merinos yerine, hasta küçükbaş hayvan gönderildiğini iddia etti

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, çiftçiye hibe diye merinos türü küçükbaş hayvan yerine hasta küçükbaş hayvanlar gönderildiğini ileri sürdü.

Serter, partisinden Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımda hibe desteği ile çiftçilere verilen küçükbaş hayvanlar konusunda sıkıntılar olduğunu söyledi.

Serter, seçim bölgesinde, merinos türü küçükbaş hayvan yerine, ırkı belli olmayan 16 koyun ve 1 koçun çiftçilere hibe gibi verildiğini ancak çiftçiden 7 bin lira alındığını, devletin de üstüne 37 bin 500 lira verdiğini ve hayvan başına 2 bin 900 lira maliyet çıkarıldığını iddia etti.

Çiftçilerin kendisi ile görüşerek hayvanların istedikleri ırktan olmadığını ve getirilenlerde de hastalık bulunduğunu söylediğini aktaran Serter, söz konusu hayvanların düşük yaptığını kaydetti.

Gaytancıoğlu da Cumhurbaşkanlığı adına yürütülen bir proje kapsamında verilen hayvanlarla ilgili olduğunu söylediği fotoğrafları göstererek, burada yandaşlara çıkar sağlandığını savundu.

Çiftçinin korktuğunu ve derdini anlatamadığını ileri süren Gaytancıoğlu, bahsedilen koyunların merinos değil karışık, kırma bir ırk olduğunu söyledi.

Gaytancıoğlu, "AK Parti'nin uyguladığı yanlış tarım politikalarıyla üretici hem borçlanıyor hem zarar ediyor hem alın teri karşılanmamış oluyor hem de yem ithalatının faturası hepimize yansıyor." dedi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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