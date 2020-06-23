CHP'li Sertel: "Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz"
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CHP'li Sertel: "Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz"

CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediklerini söyledi.

CHP'li Sertel:
23.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:32

CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediklerini söyledi.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yıldız'ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Sertel, "Müyesser arkadaşımız, 'Yazdığım yazıların arkasındayım. Ben bu yazıları Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından elde ettiğim bilgilerle yazdım' diyor. Yıldız, devletin güvenliğini tehlikeye attığını kabul etmiyor." dedi.

Sertel, Yıldız'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile davalık olduğunu ifade ederek, Yıldız'ın, "Aslında Akar'ın, o iddiayı ortaya koyanlarla ilgili dava açması gerekiyor." dediğini aktardı.

Yıldız'ın tutukluluğuna geçen perşembe günü itiraz edildiğini, bütün iddiaların boş çıkacağını bildiklerini söyleyen Sertel, "Müyesser Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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