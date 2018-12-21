CHP'li Şener Meclisteki konuşmasında 55 defa "Ben" dedi

ANKARA - TBMM'de söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, konuşmasını kişileştirerek 55 defa "Ben" dedi.

Meclis Genel Kurulunda bütçenin tümü üzerine yapılan son konuşmalarda CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 35 dakikalık sürede AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını söyleyerek, 55 defa 'Ben' kelimesini kullanarak kendisini övdü. Bu sırada AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Şener'in konuşmasında yer alan cümlelerden bazıları ise şöyle:

"Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim; dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simidin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu."

Kaynak: İHA